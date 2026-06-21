La Corée du Nord rejette fermement le G7 : Kim Yo Jong affirme que la dénucléarisation est « impossible »

Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et l’une des personnalités les plus influentes du régime, a vivement condamné l’appel du G7 en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Selon l’agence de presse officielle KCNA, elle a qualifié cette demande de violation de la souveraineté nationale et de remise en cause de la Constitution du pays.

Dans une déclaration publiée jeudi, Kim Yo Jong a affirmé que la question de la dénucléarisation était un « agenda définitivement arrêté » qui ne pourrait jamais être réalisé. Elle a insisté sur le fait que l’arsenal nucléaire constituait un intérêt fondamental de l’État nord-coréen et représentait une orientation irréversible pour le régime.

La responsable nord-coréenne a également averti que toute tentative visant à remettre en cause le statut nucléaire de son pays constituerait une erreur grave. Selon elle, ceux qui chercheraient à porter atteinte aux intérêts fondamentaux d’un État doté de l’arme nucléaire risqueraient de provoquer « un désastre ».

Kim Yo Jong a présenté les armes nucléaires de la Corée du Nord comme un moyen de dissuasion destiné à assurer l’autodéfense du pays face à ce qu’elle décrit comme des menaces nucléaires persistantes émanant de ses adversaires. Elle a qualifié cet arsenal de « pierre angulaire » de la sécurité et de la paix nationales.

Elle a par ailleurs estimé que les appels à la dénucléarisation étaient désormais « complètement dépassés » et qu’aucune pression internationale ne pourrait modifier la position de Pyongyang sur cette question. Selon elle, les critiques répétées contre le programme nucléaire nord-coréen n’auront aucun effet sur les choix stratégiques du pays.

Ces déclarations interviennent au lendemain du sommet du G7, dont les dirigeants ont exprimé leur « profonde préoccupation » concernant les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Dans leur communiqué final, ils ont réaffirmé leur soutien à une dénucléarisation complète du pays conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Cette nouvelle passe d’armes diplomatique illustre la persistance des tensions entre Pyongyang et les principales puissances occidentales. Alors que la Corée du Nord poursuit le développement de ses capacités militaires, les perspectives d’un retour aux négociations sur son programme nucléaire apparaissent plus incertaines que jamais.