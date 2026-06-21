L’Iran fixe ses conditions : le détroit d’Ormuz restera fermé sans cessez-le-feu au Liban et allègement des sanctions pétrolières

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté dimanche que le détroit d’Ormuz ne serait pas rouvert tant que certaines conditions n’auront pas été remplies. Selon une source présentée comme proche de l’équipe de négociation iranienne, Téhéran exige notamment le respect d’un cessez-le-feu au Liban ainsi que l’octroi de dérogations permettant la vente de pétrole iranien.

D’après cette source, la réouverture de cette voie maritime stratégique dépend directement de l’évolution de la situation régionale. Les autorités iraniennes considéreraient le respect du cessez-le-feu au Liban comme un préalable indispensable à tout retour à la normale dans le détroit.

L’Iran réclame également des mesures permettant de contourner les restrictions pesant sur ses exportations pétrolières. Selon les informations rapportées par Tasnim, le détroit resterait fermé tant que des dérogations autorisant la vente de pétrole iranien n’auront pas été accordées.

Le détroit d’Ormuz est l’un des passages maritimes les plus importants au monde. Situé entre l’Iran et Oman, il constitue une route essentielle pour le transport du pétrole et du gaz provenant des pays du Golfe vers les marchés internationaux. Toute perturbation de son activité est susceptible d’avoir des conséquences majeures sur les prix de l’énergie et sur le commerce mondial.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions régionales restent élevées et que des négociations diplomatiques sont en cours entre plusieurs acteurs internationaux. La question du détroit d’Ormuz est devenue l’un des principaux sujets de préoccupation pour les marchés et les gouvernements en raison de son importance stratégique.

Aucune confirmation officielle de ces conditions n’a été publiée par les autorités iraniennes elles-mêmes. Toutefois, les propos rapportés par Tasnim suggèrent que Téhéran entend utiliser le contrôle de cette voie maritime comme un levier dans les discussions en cours concernant la sécurité régionale et les sanctions économiques.

Alors que la communauté internationale suit de près l’évolution de la situation, l’avenir du détroit d’Ormuz apparaît plus que jamais lié aux négociations diplomatiques et aux équilibres géopolitiques du Moyen-Orient.