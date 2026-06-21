Canicule : la SNCF mobilise 3 500 agents pour maintenir le trafic ferroviaire

Jean Castex s’est exprimé dimanche 21 juin depuis la gare Montparnasse à Paris pour dresser un bilan de la situation ferroviaire en pleine vague de chaleur. Le président-directeur général de la SNCF a reconnu que le réseau était fortement affecté par les températures extrêmes, tout en soulignant que le plan de transport avait été globalement maintenu. Les infrastructures subissent les effets de la canicule, notamment sur les voies et les installations électriques, obligeant la compagnie à adapter ses opérations.

3 500 agents mobilisés jour et nuit

Pour faire face à cette crise climatique, la SNCF a déployé un dispositif exceptionnel de surveillance. Quelque 3 500 agents ont été mobilisés jour et nuit pour surveiller l’ensemble du réseau et prévenir tout incident technique lié à la chaleur. Ces équipes interviennent en temps réel pour détecter les anomalies et assurer la sécurité des circulations ferroviaires malgré les conditions météorologiques difficiles.

La direction de la SNCF a émis une recommandation aux voyageurs les plus fragiles, leur conseillant d’éviter de prendre le train durant cet épisode caniculaire. Cette mesure de précaution vise particulièrement les personnes vulnérables face aux fortes chaleurs, dans un contexte où les conditions de voyage peuvent être dégradées malgré les efforts de l’entreprise pour maintenir le service public.