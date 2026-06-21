C’était un 21 juin : Création du Parti républicain radical

Le 21 juin 1901, plusieurs centaines de délégués venus de toute la France se réunissent à Paris pour fonder officiellement le Parti républicain radical et radical-socialiste. Derrière ce nom ambitieux naît ce qui deviendra le plus ancien parti politique français organisé. Jusqu’alors, les élus de la République se regroupaient surtout par sensibilités ou autour de personnalités influentes, sans véritable appareil national. Avec les radicaux apparaît une nouvelle manière de faire de la politique : un parti structuré, doté de militants, de congrès, d’un programme et d’un ancrage local.

À l’aube du XXe siècle, cette création marque une étape majeure dans la transformation de la vie démocratique française. Le radicalisme s’impose rapidement comme la grande force de gouvernement de la IIIe République.

Des républicains héritiers du XIXe siècle

Le radicalisme plonge ses racines dans les combats républicains du XIXe siècle. Héritiers des mouvements démocratiques de la Monarchie de Juillet puis de la Deuxième République, ses fondateurs défendent une vision exigeante de la République : suffrage universel, libertés publiques, instruction gratuite, séparation du religieux et du politique et progrès social.

Autour de figures comme Léon Gambetta, Georges Clemenceau, Émile Combes ou Camille Pelletan, les radicaux rassemblent des sensibilités parfois différentes mais unies autour d’un socle commun : consolider définitivement la République après les décennies de bouleversements institutionnels qu’a connues la France.

Le nouveau parti fédère alors un ensemble très varié de comités électoraux, d’associations républicaines, de sections de la Ligue des droits de l’homme, de réseaux d’élus locaux et de cercles proches de la franc-maçonnerie.

Le parti central de la IIIe République

Le succès politique est rapide. Dès les élections législatives de 1902, les radicaux deviennent une composante essentielle de la majorité républicaine. Ils s’installent durablement au cœur du pouvoir.

Au congrès de Nancy de 1907, le parti adopte son premier véritable programme structuré. Celui-ci affirme notamment la défense de la laïcité, le renforcement de l’école publique et une politique de réformes progressives plutôt qu’une rupture révolutionnaire.

Pendant plusieurs décennies, le Parti radical devient le grand arbitre de la vie politique française. Sous la IIIe République, il participe à de nombreux gouvernements et fait émerger certaines des grandes figures politiques du pays comme Édouard Herriot, Édouard Daladier, puis plus tard Pierre Mendès France ou Jean Zay.

Son influence dépasse largement son poids électoral : il incarne pour beaucoup de Français une République modérée, attachée aux libertés et à l’ascension sociale par l’éducation.

Du parti dominant à la fragmentation

L’entre-deux-guerres constitue l’apogée du radicalisme mais aussi le début de ses ambiguïtés. Resté ancré à gauche sur les valeurs républicaines, le parti adopte souvent au pouvoir des positions plus centristes afin de maintenir les équilibres parlementaires.

La Seconde Guerre mondiale provoque une rupture profonde : plusieurs élus radicaux soutiennent le régime de Vichy tandis que d’autres rejoignent la Résistance.

Après 1945, le mouvement peine à retrouver sa place. La IVe puis la Ve République, organisées autour de grands blocs politiques, réduisent progressivement son influence.

En 1972, le radicalisme se scinde durablement entre une branche centriste et une branche alliée à la gauche. Malgré ces divisions, son héritage demeure considérable : la laïcité, l’école publique, le parlementarisme et une certaine idée du compromis républicain portent encore aujourd’hui la marque de ce parti né à Paris en ce mois de juin 1901.