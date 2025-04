LeBron James devient le premier athlète masculin à avoir sa Barbie

L’icône du basketball américain entre dans l’histoire des jouets : Mattel lui consacre une poupée Barbie unique, dans une volonté d’élargir la représentation masculine au sein de sa célèbre collection.

Une première historique dans l’univers Barbie

C’est une annonce qui fait date. À partir du 14 avril 2025, LeBron James sera le premier athlète masculin à être immortalisé en poupée Barbie. La marque Mattel a officialisé ce partenariat dans un communiqué diffusé mercredi 9 avril. La poupée, qui s’inscrit dans la collection « Kenbassador », rend hommage à des hommes « inspirants et qui contribuent à rendre le monde meilleur pour tous ». Affichée au prix de 75 dollars (environ 67 euros), la poupée de LeBron James se distingue d’abord par sa taille : elle dépasse de 2,5 cm la Barbie Ken standard et est présentée dans un packaging surdimensionné. Mais elle se distingue surtout par sa dimension personnelle : le joueur des Lakers a activement participé à sa conception, jusqu’au moindre détail de la tenue.

Un symbole d’inspiration et d’engagement



La poupée arbore une veste universitaire sur mesure, un t-shirt siglé « We Are Family » issu de la LeBron James Family Foundation, des baskets Nike Terminator High, un casque Beats, des lunettes de soleil, une banane, une montre, et son célèbre bracelet « I Promise ». Sur le dos de la veste, l’inscription « Juste un enfant d’Akron » fait écho à la ville de l’Ohio où LeBron est né, tandis qu’un écusson « 23 » rappelle son numéro de maillot emblématique. Pour LeBron James, ce projet va bien au-delà du marketing. « Enfant, j’ai eu la chance d’avoir des modèles qui m’ont montré ce qu’on pouvait accomplir avec du travail et de la motivation. Aujourd’hui, je mesure l’importance de transmettre cette inspiration aux jeunes », a-t-il déclaré. Chez Mattel, on se réjouit de cette collaboration. Krista Berger, vice-présidente de Barbie, voit en LeBron « un modèle à célébrer pour son impact culturel et son engagement envers la jeunesse ». Une initiative qui mêle influence, représentation et culture populaire, et qui pourrait bien inspirer d’autres collaborations inédites dans l’univers des jouets.