La France et la Corée du Sud lancent un sommet inédit sur le cinéma

La France et la Corée du Sud organisent le 7 septembre 2026 le Sommet Lumière, premier sommet international sur le cinéma à Saint-Paul-de-Vence. Réunissant 150 experts mondiaux, l'événement aborde les défis du secteur, dont l'impact des plateformes et de l'intelligence artificielle, avec des engagements promis pour l'éducation à l'image.

La France et la Corée du Sud coprésideront le 7 septembre 2026, à la fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, le premier sommet international consacré à l’avenir du cinéma et de l’image animée. Baptisé Sommet Lumière, l’événement doit réunir 150 invités de haut niveau venus de plus de trente pays des cinq continents.

Répondre aux mutations profondes de la filière

Annoncé conjointement début avril par Emmanuel Macron et son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, ce sommet rassemblera dirigeants d’entreprises, décideurs politiques, cinéastes et acteurs de l’éducation à l’image pour échanger sur les bouleversements que traverse l’écosystème mondial de l’image animée. Selon le président du CNC Gaëtan Bruel, ce secteur vit un moment aussi décisif que l’invention du cinéma il y a 130 ans.

Parmi les sujets identifiés figurent l’avenir de la salle de cinéma, la bascule des audiences vers les plateformes sociales, la remise en cause des modèles économiques premium par des offres à bas coût, ainsi que les bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle dans l’ensemble de la chaîne de production.

Un rapprochement entre l’Europe et l’Asie

La France a été choisie pour coprésider ce sommet aux côtés d’un pays dont le modèle de soutien au cinéma, structuré autour d’une agence publique proche du CNC, présente de nombreuses similitudes. L’objectif affiché est de poser les bases d’un véritable multilatéralisme de l’image animée, dans lequel le jeu vidéo pourrait jouer un rôle structurant aux côtés du cinéma et de l’audiovisuel traditionnels, aux côtés des États-Unis et du reste du monde.

Le sommet doit également déboucher sur des engagements concrets du secteur, notamment sur l’encadrement de l’intelligence artificielle et sur l’éducation à l’image dès le plus jeune âge, dans un contexte de tensions géopolitiques et de craintes de désindustrialisation qui pèsent sur l’ensemble de la filière.