Tom Holland et Zendaya à Londres pour la première de Spider-Man Brand New Day

Le couple hollywoodien a foulé le tapis blanc de Leicester Square mercredi soir pour la première londonienne de Spider-Man : Brand New Day, leur nouveau film commun. Mariés depuis peu, les deux acteurs enchaînent les projets ensemble.

Des centaines de fans s’étaient massés à Leicester Square pour apercevoir Tom Holland et Zendaya, qui reprennent leurs rôles respectifs de Peter Parker et de MJ dans ce quatrième volet solo de Spider-Man. La soirée s’inscrit dans une longue série d’apparitions publiques pour le couple, récemment uni par le mariage et bientôt à l’affiche de L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan.

Interrogée sur les éventuelles difficultés à travailler avec son mari, Zendaya a balayé la question d’un sourire : « Je pense que quand vous êtes meilleurs amis, c’est assez facile. » Holland, 30 ans, a de son côté qualifié le tournage de « vraiment amusant », soulignant que jouer ces personnages depuis dix ans n’avait pas émoussé son enthousiasme. « Chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau et de frais à apporter à un personnage, c’est toujours le bienvenu », a-t-il dit.

Sur la question de savoir si ce film marque la fin de son aventure en costume d’araignée, Holland est resté évasif : « Vous allez devoir regarder ce film, et ça répondra peut-être à votre question. » Il a toutefois confié qu’une liste « infinie » de personnages de l’univers Marvel lui donnerait envie de partager l’écran à l’avenir.

Côté mode, Zendaya a une nouvelle fois capté l’attention avec une robe longue en crêpe de soie champagne signée Tamara Ralph, aux bretelles évoquant des toiles d’araignée, assortie au tapis blanc de la soirée. La jeune femme de 29 ans pratique depuis plusieurs mois ce que l’on appelle le « method dressing », consistant à habiller ses apparitions publiques aux couleurs thématiques de ses films. Elle a expliqué voir la tournée de presse comme un prolongement du processus créatif : « J’aime ces films, j’aime les faire, j’aime pouvoir prolonger la narration à travers la presse, les vêtements et la mode. »

Le film introduit également de nouveaux visages, dont Sadie Sink, révélée par Stranger Things, dans un rôle tenu secret. L’actrice n’était pas présente à la première londonienne et n’a livré aucun indice sur le personnage qu’elle incarne, alimentant les spéculations en ligne. L’intrigue repart du point où le précédent volet s’était achevé : Peter Parker avait volontairement effacé sa mémoire de l’esprit de ses proches, et doit désormais affronter l’indifférence de ceux qu’il aime.

Brand New Day réunit également Jacob Batalon, Jon Bernthal et Mark Ruffalo, sous la direction de Destin Daniel Cretton. Les premières critiques sont globalement favorables : The Independent lui accorde quatre étoiles et le qualifie de « meilleur Spider-Man depuis plus de vingt ans », le Telegraph salue lui aussi quatre étoiles, tandis que The Guardian se montre plus nuancé avec trois étoiles. Le précédent opus, No Way Home (2021), avait engrangé 1,9 milliard de dollars au box-office mondial. Spider-Man : Brand New Day est sorti dans les salles britanniques.