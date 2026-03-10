Le groupe britannique Coldplay est au cœur d’un litige judiciaire en France. Une jeune entreprise spécialisée dans les spectacles aériens, baptisée Moon Music et basée en Isère, accuse le groupe d’avoir utilisé le nom de sa marque pour le titre de son album Moon Music. L’affaire doit être examinée par la cour d’appel de Lyon le 1er avril, selon Radio France.

Une marque déposée avant l’annonce de l’album

À l’origine de la procédure, deux entrepreneurs français qui développent un projet de scénographies aériennes mêlant musique et performances suspendues. Selon leur avocat Antoine Guérinot, ils ont enregistré le nom de domaine moonmusic.fr en 2020 avant de déposer officiellement la marque “Moon Music” en septembre 2022 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

Quelques mois plus tard, en janvier 2023, Coldplay annonce que son dixième album studio portera ce même titre. Les fondateurs de la société estiment alors que cette utilisation porte atteinte à leurs droits antérieurs. Ils adressent une mise en demeure au groupe et à son distributeur Warner Music France, avant d’engager une action judiciaire en juin 2024.

Une première décision défavorable à l’entreprise

L’affaire a déjà été examinée une première fois par le tribunal judiciaire de Lyon. Le 27 janvier 2025, la juridiction a rejeté la demande de la société Moon Music. Le tribunal a considéré que l’expression “Moon Music” était utilisée par Coldplay comme le titre d’une œuvre artistique et non comme une marque commerciale.

La jeune entreprise a toutefois décidé de faire appel de cette décision, relançant le dossier devant la cour d’appel de Lyon.

Un préjudice lié à la visibilité en ligne

Les fondateurs de Moon Music estiment avoir subi un préjudice économique depuis la sortie de l’album. Ils affirment notamment que la visibilité de leur site internet a fortement chuté dans les résultats de recherche en ligne après l’annonce du disque.

Dans cette procédure, la société réclame notamment une indemnisation financière et tente de faire reconnaître une situation de concurrence déloyale.

L’audience prévue au printemps devra déterminer si l’utilisation du titre Moon Music par Coldplay peut effectivement porter atteinte à la marque déposée par la jeune entreprise française, ou s’il s’agit simplement d’une coïncidence entre deux usages distincts du même nom.