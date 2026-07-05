Le Premier ministre britannique visé par de nouvelles accusations sur des avantages non déclarés

Le Premier ministre britannique Nigel Farage fait l’objet d’un signalement auprès de l’organisme chargé de veiller au respect des règles de déontologie du Parlement, après la publication d’un article affirmant qu’il n’aurait pas déclaré plusieurs avantages dont il aurait bénéficié. Cette affaire pourrait conduire à l’ouverture d’une deuxième enquête le visant.

Selon le Sunday Times, Nigel Farage aurait reçu, au cours de l’année précédant son élection comme député en 2024, des services de sécurité, un soutien sur les réseaux sociaux ainsi qu’un logement mis à disposition par George Cottrell, un allié de longue date. Ces avantages n’auraient pas été déclarés conformément aux règles parlementaires, selon le journal.

Le porte-parole du dirigeant de Reform UK a rejeté ces accusations, qualifiant les informations publiées de « sans fondement » et de « totalement inventées ». Il a assuré qu’aucune règle du Parlement n’avait été enfreinte.

À la suite de ces révélations, le député libéral-démocrate Josh Babarinde a demandé officiellement au commissaire parlementaire aux normes d’ouvrir une enquête sur ces nouvelles allégations.

Nigel Farage fait déjà l’objet d’une enquête distincte de cet organisme. Celle-ci porte sur la question de savoir s’il aurait dû déclarer un don de 5 millions de livres sterling, soit environ 6,7 millions de dollars, provenant d’un milliardaire du secteur des cryptomonnaies avant son entrée au Parlement.

Ces nouvelles accusations interviennent alors que les règles de transparence concernant les cadeaux, les dons et les avantages accordés aux élus font l’objet d’une attention particulière au Royaume-Uni, où les responsables politiques sont tenus de déclarer tout soutien susceptible d’influencer l’exercice de leurs fonctions.