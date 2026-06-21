Le gouverneur de la Banque du Japon quitte l’hôpital et prépare son retour aux commandes

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, est sorti de l’hôpital vendredi après environ deux semaines d’hospitalisation, a annoncé la banque centrale japonaise dans un communiqué.

Âgé de 74 ans, Kazuo Ueda avait été admis afin de recevoir un traitement pour un kyste. Son état de santé semble désormais suffisamment stabilisé pour lui permettre de reprendre progressivement ses activités professionnelles.

Selon la Banque du Japon, le gouverneur retrouvera son bureau à partir de mardi prochain. Il continuera toutefois à suivre un traitement médical pendant environ deux semaines supplémentaires, parallèlement à la reprise de ses fonctions.

Cette annonce met fin aux interrogations concernant la capacité du responsable à assurer la conduite de la politique monétaire du pays dans un contexte économique toujours marqué par les défis liés à l’inflation, à la croissance et à l’évolution des marchés financiers.

Kazuo Ueda dirige la Banque du Japon depuis 2023 et joue un rôle central dans les décisions de politique monétaire de la troisième économie mondiale. Ses prises de position sont particulièrement suivies par les investisseurs en raison de leur impact potentiel sur le yen, les taux d’intérêt et les marchés internationaux.

La banque centrale n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la nature exacte de son traitement, mais a indiqué que le gouverneur poursuivrait sa convalescence tout en reprenant progressivement ses responsabilités à Tokyo. Son retour est perçu comme un signal rassurant pour les marchés et les acteurs économiques japonais.