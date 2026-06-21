Abiy Ahmed écrase la concurrence : son parti décroche une nouvelle majorité écrasante en Éthiopie

Le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remporté une nouvelle victoire écrasante aux élections législatives de ce mois-ci, selon les résultats annoncés dimanche par la Commission électorale nationale. Cette victoire lui assure une large majorité au Parlement et renforce davantage son contrôle sur la vie politique du pays.

Le parti au pouvoir a obtenu 438 sièges, soit environ 90 % des sièges dont les résultats ont été officiellement proclamés. Avec seulement 274 sièges nécessaires pour atteindre la majorité, la formation d’Abiy Ahmed dépasse largement le seuil requis pour gouverner sans difficulté.

Cette victoire était largement attendue par les observateurs. Le Parti de la prospérité faisait face à une opposition fragmentée et affaiblie, incapable de constituer une alternative crédible à l’échelle nationale. Abiy Ahmed demeure ainsi la figure dominante de la politique éthiopienne depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

Le Premier ministre avait été porté au pouvoir à la suite de vastes manifestations contre l’ancienne coalition gouvernementale, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF). Un an plus tard, il avait fondé le Parti de la prospérité afin de restructurer le paysage politique du pays autour de sa nouvelle formation.

Tous les sièges de la Chambre des représentants n’étaient toutefois pas en jeu lors de ce scrutin. Les élections n’ont pas pu se tenir dans la région du Tigré ainsi que dans certaines zones de l’Amhara, deux régions marquées ces dernières années par des conflits armés et des problèmes de sécurité persistants.

Les résultats sont comparables à ceux des élections de 2021, au cours desquelles le Parti de la prospérité avait déjà remporté une proportion similaire des sièges disponibles. Cette continuité confirme la capacité d’Abiy Ahmed à maintenir une forte emprise sur les institutions nationales malgré les défis sécuritaires auxquels le pays reste confronté.

Cette nouvelle victoire électorale intervient alors que le Premier ministre cherche à consolider son pouvoir dans un contexte encore marqué par les conséquences des conflits internes, notamment au Tigré et dans certaines parties de l’Amhara. Elle lui offre néanmoins une base parlementaire solide pour poursuivre son programme politique au cours des prochaines années.