Malgré le cessez-le-feu, Israël prévient que ses soldats peuvent frapper librement au Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré dimanche que les forces israéliennes conservaient toute latitude pour agir contre les menaces au Liban, malgré l’entrée en vigueur récente d’un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Selon lui, les troupes israéliennes restent déployées dans ce qu’Israël qualifie de « zone de sécurité » le long de la frontière.

Cette déclaration intervient deux jours après l’entrée en vigueur d’une trêve entre Israël et le Hezbollah, mouvement armé soutenu par l’Iran. L’accord a permis une baisse notable des violences après plusieurs mois d’escalade militaire qui ont fortement déstabilisé la région.

Cependant, des tensions ont persisté samedi. Selon l’agence de presse officielle libanaise NNA, des frappes israéliennes ont fait au moins 20 morts au Liban. Israël affirme que ces attaques constituaient une riposte à des tirs de projectiles dirigés contre ses soldats dans le sud du pays et qu’elles visaient des positions du Hezbollah.

De son côté, un responsable du Hezbollah a déclaré à Reuters que le mouvement respectait le cessez-le-feu tant qu’Israël en faisait de même. Il a toutefois rejeté l’idée que les forces israéliennes puissent bénéficier d’une liberté d’action dans le sud du Liban, estimant qu’une telle présence n’était pas acceptable.

Selon ce responsable, les combattants du Hezbollah n’ont plus tiré sur les troupes israéliennes depuis samedi à 18h30, heure locale. Des sources sécuritaires ont également indiqué à Reuters qu’Israël n’avait mené aucune frappe majeure au Liban depuis cette même période.

Cette accalmie constitue la plus longue interruption des bombardements majeurs depuis le début du conflit entre Israël et le Hezbollah le 2 mars. Elle nourrit l’espoir d’une stabilisation durable, même si les déclarations des deux camps montrent que la méfiance demeure importante.

La situation au Liban figure également parmi les sujets abordés lors des pourparlers de paix qui se tiennent dimanche en Suisse entre responsables américains et iraniens. Téhéran a indiqué que l’avenir du cessez-le-feu au Liban constituait un élément central des discussions, soulignant l’importance stratégique de ce dossier pour l’ensemble de la région.