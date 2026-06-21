L’Éducation nationale met en place une alerte automatique contre la déscolarisation

Un dispositif de détection automatique des élèves absents sera déployé pour prévenir les cas de déscolarisation et renforcer le contrôle de l’instruction.

Le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray a dévoilé dimanche un nouveau dispositif pour lutter contre la déscolarisation. Une alerte automatisée sera désormais transmise aux directeurs d’école dès qu’un élève cesse de fréquenter son établissement sans justification. Ce système vise à repérer plus rapidement les situations de rupture scolaire, souvent révélatrices de difficultés familiales ou sociales graves. L’objectif affiché est de réduire le nombre d’enfants qui échappent au radar de l’institution scolaire, estimé à plusieurs milliers chaque année en France.

Un suivi renforcé des absences scolaires

Le ministère souhaite ainsi renforcer le suivi des élèves soumis à l’obligation d’instruction, qu’ils soient scolarisés en établissement ou à domicile. Cette mesure intervient dans un contexte de durcissement du contrôle de l’instruction en famille, encadré depuis 2021 par une autorisation préalable. Les services académiques pourront croiser les données d’absence avec les registres d’inscription pour identifier les cas suspects. Les directeurs recevront une notification dès qu’un signalement sera généré par le système.

Un déploiement prévu pour la rentrée

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de prévenir les ruptures de parcours et de garantir l’effectivité du droit à l’éducation. Les associations de protection de l’enfance saluent généralement ce type de dispositif, mais certaines familles pratiquant l’instruction à domicile y voient un risque de surveillance excessive. Le gouvernement espère un déploiement progressif du système sur l’ensemble du territoire d’ici la prochaine rentrée scolaire.