Trump menace de nouvelles frappes contre l’Iran pendant des pourparlers de paix sous haute tension en Suisse

Alors que des négociations de paix inédites entre les États-Unis et l’Iran se déroulent en Suisse, le président américain Donald Trump a menacé dimanche de lancer de nouvelles frappes contre Téhéran si ce dernier ne modifie pas son comportement dans la région. Ces déclarations interviennent au moment même où le vice-président JD Vance mène les discussions avec les représentants iraniens.

Les pourparlers se tiennent dans la station de montagne de Bürgenstock, en Suisse, au sein d’un complexe appartenant au Qatar. Il s’agit de la première réunion organisée dans le cadre du protocole d’accord conclu une semaine plus tôt entre les deux pays afin de tenter de réduire les tensions et de parvenir à un accord de paix intérimaire.

Des médiateurs du Pakistan et du Qatar participent également aux discussions, organisées sous d’importantes mesures de sécurité. Des hélicoptères ont notamment été observés au-dessus du site des négociations, illustrant l’importance accordée à cette rencontre diplomatique.

L’atmosphère des pourparlers a toutefois été assombrie par l’annonce iranienne de la fermeture du détroit d’Ormuz. Téhéran affirme que cette décision est liée aux attaques israéliennes menées au Liban et accuse Washington de ne pas avoir respecté son engagement visant à obtenir l’arrêt des hostilités dans ce pays.

Selon les autorités iraniennes, les discussions de dimanche ne doivent pas aborder les questions de fond telles que le programme nucléaire iranien. Téhéran exige notamment la réouverture du détroit d’Ormuz ainsi que la cessation de toutes les opérations militaires dans la région, y compris au Liban.

Donald Trump a adopté un ton particulièrement ferme. Dans une déclaration publique, il a exigé que l’Iran mette fin aux activités de ses alliés régionaux, notamment au Liban. Le président américain a averti que les États-Unis pourraient intervenir de nouveau militairement si ces demandes n’étaient pas satisfaites.

« L’Iran doit immédiatement mettre fin aux agissements de ses mandataires grassement payés au Liban. Sinon, nous frapperons l’Iran très durement à nouveau, comme la semaine dernière, mais encore plus fort », a déclaré Trump, faisant référence au Hezbollah et à l’escalade militaire récente dans la région.

Malgré ces tensions, les négociations se poursuivent à Bürgenstock. Les observateurs internationaux espèrent qu’elles permettront d’éviter une nouvelle détérioration de la situation au Moyen-Orient, alors que les divergences entre Washington et Téhéran demeurent profondes sur plusieurs dossiers stratégiques.