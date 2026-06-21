Pourparlers avec l’Iran : une zone d’exclusion aérienne perturbe le trafic à l’aéroport de Zurich

Le trafic aérien à l’aéroport de Zurich a été perturbé ce week-end en raison des mesures de sécurité mises en place autour des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran organisés en Suisse. Selon les autorités, une zone d’exclusion aérienne instaurée pour l’événement a contribué à provoquer des difficultés dans la gestion du trafic.

D’après les informations rapportées par Reuters, les perturbations seraient liées à une panne technique affectant le contrôle aérien. Cet incident aurait été déclenché dans le contexte des dispositifs de sécurité exceptionnels mis en œuvre pour accueillir les délégations engagées dans les discussions diplomatiques.

La Suisse accueille actuellement des négociations particulièrement sensibles entre responsables américains et iraniens. Ces pourparlers interviennent dans un climat de fortes tensions au Moyen-Orient, ce qui a conduit les autorités à renforcer considérablement les mesures de sécurité autour des déplacements officiels.

L’arrivée de plusieurs hauts responsables iraniens, dont le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, a nécessité l’application de restrictions aériennes temporaires dans l’espace aérien concerné. Ces mesures visaient à garantir la sécurité des délégations participant aux discussions.

Les perturbations ont eu des répercussions sur les opérations de l’aéroport de Zurich, l’un des principaux hubs aériens d’Europe centrale. Les autorités ont toutefois travaillé à rétablir progressivement un fonctionnement normal du trafic après l’incident technique.

Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur l’ampleur exacte des retards ou sur le nombre de vols affectés. Les autorités suisses continuent de suivre la situation alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent sous haute sécurité.