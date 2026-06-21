L’Espagne écrase l’Arabie saoudite et reprend la tête du groupe H

L’Espagne a signé une large victoire face à l’Arabie saoudite, 4-0, lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde. Accrochée lors de son entrée en lice contre le Cap-Vert, la sélection espagnole s’est parfaitement relancée avec un succès construit très tôt, maîtrisé ensuite sans trembler. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 10e minute, lançant idéalement une soirée rapidement devenue à sens unique. Mikel Oyarzabal a ensuite frappé deux fois en première période, aux 21e et 24e minutes, pour donner à l’Espagne une avance déjà décisive avant la demi-heure de jeu.

Yamal lance le match, Oyarzabal l’assomme

L’Espagne n’a pas eu besoin d’un long round d’observation. Dès les premières minutes, la Roja a pris le contrôle et trouvé la faille par Lamine Yamal. Le jeune attaquant a confirmé son rôle décisif en débloquant la rencontre, avant que Mikel Oyarzabal ne donne une autre dimension au score. En trois minutes, Oyarzabal a inscrit un doublé. Son premier but, à la 21e minute, a mis l’Arabie saoudite sous pression. Son second, à la 24e, a quasiment tué le suspense. À 3-0, l’Espagne avait déjà fait l’essentiel, avec efficacité et autorité.

Un CSC conclut le festival espagnol

Au retour des vestiaires, l’Espagne a continué d’appuyer. Le quatrième but est arrivé à la 49e minute sur un contre-son-camp d’Hassan Al-Tambakti. Cette action a définitivement scellé la rencontre et confirmé la supériorité espagnole. L’Arabie saoudite, dépassée par le rythme et la précision adverse, n’a pas réussi à revenir dans le match. Même en fin de rencontre, l’Espagne est restée dangereuse, à l’image d’une frappe de Mikel Merino à l’entrée de la surface, contrée par Ali Lajami dans le temps additionnel.

L’Espagne se replace au sommet

Ce succès 4-0 permet à l’Espagne de prendre la tête du groupe H. Après un premier résultat frustrant contre le Cap-Vert, la Roja avait besoin d’une réponse claire. Elle l’a donnée avec quatre buts, aucun encaissé et une prestation maîtrisée. L’Arabie saoudite, elle, recule à la troisième place du groupe. Battue lourdement, elle devra réagir rapidement pour rester dans la course à la qualification. Avec Yamal décisif, Oyarzabal double buteur et une défense restée solide, l’Espagne s’est remise dans le bon sens. La Roja est enfin entrée dans sa Coupe du monde.