Trump dénonce un « vandalisme » et annonce de nouvelles réparations du célèbre bassin du Lincoln Memorial

Le président américain Donald Trump a déclaré que le bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, récemment rénové à Washington, pourrait devoir être en grande partie vidé afin de permettre de nouvelles réparations. Il a attribué ces problèmes à des actes de vandalisme présumés visant ce monument emblématique de la capitale américaine.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a indiqué avoir rencontré les entreprises chargées des travaux et estimé qu’il serait « probablement » nécessaire de drainer une grande partie de l’eau du bassin pour effectuer les réparations. Il a assuré que les interventions seraient réalisées aussi rapidement que possible.

Le président a également affirmé que plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à ces dégradations avaient été arrêtées. Il a évoqué des actes de « vandalisme honteux » touchant le site, sans toutefois fournir de preuves à l’appui de ses accusations, notamment concernant un éventuel déversement de produits chimiques corrosifs dans l’eau.

Les autorités concernées n’ont pas immédiatement confirmé ces déclarations. La police des parcs nationaux, le département de l’Intérieur et le bureau du procureur fédéral du district de Columbia n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

Le bassin réfléchissant avait pourtant été présenté comme entièrement rénové au début du mois de juin. Donald Trump avait annoncé le 6 juin l’achèvement des travaux, dont le coût s’élève à 14,7 millions de dollars. Peu après, des équipes techniques ont commencé à utiliser du peroxyde d’hydrogène pour combattre une prolifération d’algues qui avait donné à l’eau une teinte verte au lieu de la couleur bleu foncé recherchée.

Plus récemment, des problèmes supplémentaires sont apparus lorsque la peinture appliquée au fond du bassin a commencé à se détacher et à se disperser dans l’eau. Ces difficultés ont alimenté les critiques autour de ce projet de rénovation très médiatisé.

La remise en état du bassin s’inscrit dans un vaste programme de transformation de Washington voulu par Donald Trump. Parmi les projets annoncés figurent notamment la démolition de l’aile est de la Maison-Blanche afin de construire une nouvelle salle de bal ainsi que l’édification d’une grande arche à proximité du cimetière national d’Arlington, lieu de mémoire dédié aux soldats américains et à d’autres personnalités marquantes du pays.