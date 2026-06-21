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Eurovision Junior 2026 : Alec, 12 ans, portera les couleurs de la France à Malte

21 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Eurovision Junior 2026 : Alec, 12 ans, portera les couleurs de la France à Malte
Eurovision Junior 2026 : Alec, 12 ans, portera les couleurs de la France à Malte

Alec, 12 ans, représentera la France à l’Eurovision Junior 2026. Le concours se tiendra le samedi 24 octobre prochain à Malte. Cette annonce fait suite à la quatrième victoire historique de la France dans la compétition, remportée l’an dernier par Lou Deleuze. Forte de ce palmarès, la délégation française s’apprête à défendre son titre et à écrire un nouveau chapitre de son histoire à l’Eurovision Junior.

Alec, un jeune artiste déjà très complet

Découvert lors de l’édition 2025 de l’émission événement de France Télévisions N’oubliez pas les enfants, Alec s’est imposé comme un jeune artiste à suivre. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il pratique le piano depuis l’âge de 5 ans et la guitare depuis ses 7 ans. Le chant occupe également une place centrale dans son parcours artistique. Compositeur et musicien accompli, Alec se distingue par sa sensibilité, son aisance sur scène et une énergie qui ont convaincu France Télévisions et la délégation française de lui confier cette mission.

Un choix porté par son talent et sa présence scénique

À seulement 12 ans, Alec réunit plusieurs qualités attendues pour représenter la France dans un concours international : une solide pratique musicale, une personnalité solaire, une vraie présence sur scène et une est dans la continuité des jeunes talents révélés ces dernières années par la France à l’Eurovision Junior.

La chanson dévoilée prochainement

Le titre qu’Alec interprétera à Malte n’a pas encore été révélé. Sa chanson sera dévoilée dans les prochaines semaines. L’enjeu sera important : la France arrivera à l’Eurovision Junior 2026 avec le statut de pays tenant du titre, après quatre victoires dans le concours.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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