Eurovision Junior 2026 : Alec, 12 ans, portera les couleurs de la France à Malte

Alec, 12 ans, représentera la France à l’Eurovision Junior 2026. Le concours se tiendra le samedi 24 octobre prochain à Malte. Cette annonce fait suite à la quatrième victoire historique de la France dans la compétition, remportée l’an dernier par Lou Deleuze. Forte de ce palmarès, la délégation française s’apprête à défendre son titre et à écrire un nouveau chapitre de son histoire à l’Eurovision Junior.

Alec, un jeune artiste déjà très complet

Découvert lors de l’édition 2025 de l’émission événement de France Télévisions N’oubliez pas les enfants, Alec s’est imposé comme un jeune artiste à suivre. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il pratique le piano depuis l’âge de 5 ans et la guitare depuis ses 7 ans. Le chant occupe également une place centrale dans son parcours artistique. Compositeur et musicien accompli, Alec se distingue par sa sensibilité, son aisance sur scène et une énergie qui ont convaincu France Télévisions et la délégation française de lui confier cette mission.

Un choix porté par son talent et sa présence scénique

À seulement 12 ans, Alec réunit plusieurs qualités attendues pour représenter la France dans un concours international : une solide pratique musicale, une personnalité solaire, une vraie présence sur scène et une est dans la continuité des jeunes talents révélés ces dernières années par la France à l’Eurovision Junior.

La chanson dévoilée prochainement

Le titre qu’Alec interprétera à Malte n’a pas encore été révélé. Sa chanson sera dévoilée dans les prochaines semaines. L’enjeu sera important : la France arrivera à l’Eurovision Junior 2026 avec le statut de pays tenant du titre, après quatre victoires dans le concours.