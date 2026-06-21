Trump affirme que Keir Starmer va démissionner et relance les spéculations sur l’avenir du Premier ministre britannique

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le Premier ministre britannique Keir Starmer allait quitter ses fonctions, alimentant davantage les spéculations autour de l’avenir politique du chef du gouvernement britannique.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré sans ambiguïté que « Keir Starmer va démissionner de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni ». Le président américain n’a toutefois fourni aucun élément permettant d’étayer cette affirmation.

Trump a également vivement critiqué le dirigeant britannique, estimant qu’il avait échoué sur deux dossiers majeurs. Selon lui, la gestion de l’immigration et de la politique énergétique constitue les principales faiblesses du bilan de Starmer. Le président américain a notamment évoqué la question de l’exploitation pétrolière en mer du Nord.

« Il a lamentablement échoué sur deux sujets très importants : l’immigration et l’énergie », a écrit Donald Trump avant de conclure son message en lui souhaitant « bonne chance ».

Cette déclaration intervient alors que Keir Starmer est déjà confronté à une pression politique croissante au sein du Parti travailliste. Ces derniers jours, plusieurs médias britanniques ont rapporté que des responsables du parti s’interrogeaient sur son avenir après une série de revers politiques et la montée en puissance de rivaux potentiels.

Cependant, aucune annonce officielle de démission n’a été faite par le Premier ministre britannique. Une source gouvernementale a récemment affirmé que Starmer restait concentré sur ses responsabilités à la tête du gouvernement et entendait poursuivre son action.

L’intervention de Donald Trump ajoute ainsi une nouvelle dimension internationale à une crise politique qui secoue déjà le Royaume-Uni. En l’absence de confirmation officielle de Downing Street, l’avenir de Keir Starmer demeure toutefois incertain et continue d’alimenter les spéculations à Londres comme à l’étranger.