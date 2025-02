14 février 2025: YouTube fête aujourd’hui ses 20 ans ! Découvrez les chiffres clés de la plateforme

Le 14 février 2005, YouTube voyait le jour et révolutionnait le paysage numérique mondial. En 20 ans, la plateforme est devenue bien plus qu’un simple site de partage de vidéos. C’est aujourd’hui le deuxième moteur de recherche au monde. À l’occasion de cet anniversaire, Reech, entreprise experte du Marketing d’Influence dévoile les chiffres clés de la plateforme.

Un pilier du web et du quotidien des Français

Avec 61 % des Français qui l’utilisent chaque semaine, YouTube s’impose comme un véritable réflexe numérique. Son influence dépasse celle de nombreux réseaux sociaux, et la plateforme est aujourd’hui un véritable moteur de recherche, notamment pour les tutoriels et les tests produits. Il est le 3ème réseau social le plus utilisé par les Français, derrière Facebook et Instagram.

Côté créateurs, la scène française est dynamique : une chaîne compte en moyenne 132 000 abonnés, et chaque jour, 320 millions de vues sont comptabilisés en France. Les créateurs sont principalement jeunes : 44 % ont entre 25 et 34 ans, et 62 % sont des hommes.

Avec près de 1 000 chaînes françaises dépassant le million d’abonnés, YouTube couvre des thématiques variées : gaming, cuisine, lifestyle, éducation…

Un levier incontournable pour les marques et l’influence

YouTube est devenu un canal clé pour les marques : 41 % d’entre elles l’intègrent dans leur stratégie d’influence, capitalisant sur la force de recommandation des créateurs. 7 % des vidéos publiées en 2024 incluent un partenariat commercial, et leur taux d’engagement atteint 5,95 %.

Autre tendance forte : la croissance du nombre d’abonnés sur YouTube (+9 % en six mois), plus rapide que sur Instagram (+7 %), signe de l’attractivité continue de la plateforme.

Des usages et formats en pleine mutation

YouTube évolue pour s’adapter aux attentes des spectateurs. 72 % des Français l’utilisent pour se divertir, 56 % pour s’informer et 55 % pour s’inspirer. La montée en puissance des contenus éducatifs, des vidéos interactives et des formats courts confirme cette transformation des usages. L’émergence des YouTube Shorts (vidéos de moins de 3 minutes), avec 73 milliards de vues en France en 2024, en est une des illustrations.

« En deux décennies, la plateforme est passée d’un simple site de partage à un véritable pilier du divertissement, du marketing et de la pop culture. La consommation de vidéos n’a jamais été aussi massive et diversifiée. Les créateurs jouent un rôle de plus en plus important dans les décisions d’achat, et les formats ne cessent d’évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des spectateurs. » conclut Claire Decommer, Lead CSM chez Reech.