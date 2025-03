Violent clash entre Nicolas Anelka et Daniel Riolo (RMC): « Imposteur! Reste concentré sur ta femme. Maintenant tu chiales. Petit enfant gâté. »

Hier soir, le PSG a réussi une superbe performance en allant battre Liverpool à Anfield (0-1) lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Battu à l’aller (0-1), le club de la capitale a obtenu sa qualification lors de la séances des tirs au but (4-1). Un véritable exploit, dû en partie au travail de l’entraîneur espagnol Luis Enrique, qui a su mettre en place un collectif après le départ des stars.

Alors que Daniel Riolo, consultant RMC, critiquait de façon très violente Luis Enrique depuis des mois, lui donnant notamment de façon moqueuse le surnom de « Géo Trouvetou », nombreux sont ceux à avoir chambré le chroniqueur. Et parfois de façon violente.

C’est le cas de Nicolas Anelka, ancien joueur du PSG et de l’équipe de France, qui a écrit en story Instagram, en parlant de Daniel Riolo :

« Il faut faire attention à ces grands prédicateurs. Imposteurs! »

Un tacle auquel Daniel Riolo a répondu sur X, affirmant :

« Anelka est parait-il chaud ce matin… C’est bien, c’est bien, il oublie qu’il a essayé d’être consultant… chez nous ? Oui, c’est vrai tout le monde a oublié … C’est mieux d’ailleurs. La joie fait perdre la tête. »

Ce à quoi Nicolas Anelka a répliqué :

» Le petit Riolo est touché. Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes stories. Et on te connaît, comme tu es touché, tu vas vouloir répondre dans ton émission ce soir. T’étais pas d’accord avec moi quand je disait que le PSG jouait bien collectivement déjà au mois de septembre, et t’as voulu faire le malin. J’ai patienté et je te réponds 6 mois après avec les preuves sur le terrain, et maintenant tu chiales. Petit enfant gâté. To be continued. »