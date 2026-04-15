Punaises de lit : plus de 1 000 flacons d’un insecticide dangereux saisis en France

Les autorités françaises ont saisi plus de 1 000 flacons d’un insecticide interdit, utilisé contre les punaises de lit, dans le cadre d’enquêtes menées entre 2023 et 2024. Ce produit, connu sous le nom de « Sniper 1000 », est interdit en raison de la présence de dichlorvos, une substance jugée hautement toxique.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), cet insecticide est à l’origine d’un nombre croissant d’intoxications, avec plus de 350 cas recensés entre 2023 et 2025. Parmi ces incidents, quatre ont été mortels, tandis qu’une partie des cas a présenté des symptômes de gravité modérée.

Un trafic identifié et des contrôles renforcés

Les investigations ont mis en évidence un trafic important, notamment en Île-de-France, avec la diffusion du produit dans certains commerces et en ligne. Les services de la répression des fraudes ont ainsi contrôlé plus d’un millier d’établissements et procédé au retrait de nombreuses annonces sur internet.

Au total, des centaines de milliers de produits non conformes ont été retirés du marché dans le cadre de ces opérations. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance face à l’utilisation de produits non autorisés, susceptibles de présenter des risques graves pour la santé.