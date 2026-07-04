Le secteur privé kényan retrouve des couleurs après trois mois de ralentissement

L’activité du secteur privé au Kenya s’est redressée en juin, mettant fin à trois mois consécutifs de contraction, selon les résultats de l’indice des directeurs d’achat (PMI) publiés vendredi par Stanbic Bank Kenya. Ce rebond constitue un signal encourageant pour l’économie du pays.

L’indice PMI est remonté à 50,0 en juin, contre 46,6 en mai. Un niveau de 50 marque la frontière entre contraction et croissance de l’activité économique, ce qui indique que le secteur privé a retrouvé une certaine stabilité après plusieurs mois de ralentissement.

Parallèlement, les dernières données officielles montrent que l’inflation a poursuivi son ralentissement. Elle s’est établie à 6,4 % en juin sur un an, contre 6,7 % le mois précédent, une évolution susceptible de soutenir la consommation et l’activité économique.

Le gouvernement kényan demeure optimiste quant aux perspectives de croissance. Le ministère des Finances prévoit une expansion de l’économie de 5 % cette année, puis de 5,2 % en 2027, après une croissance de 4,6 % enregistrée l’an dernier. Ces prévisions reposent sur l’amélioration progressive de l’activité du secteur privé et sur un contexte économique jugé plus favorable.