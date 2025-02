Ligue des Champions – Paris humilie Brest (7-0), Mbappé terrorise City (3-1), le Real Madrid qualifié

Trois buts en une heure. Kylian Mbappé a décidé de tuer tout suspense dans le match de barrages de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. D’entrée de jeu, le Français, lancé dans la profondeur, profite des nouveaux errements défensives anglais pour ouvrir le score d’un lob subtil.

Manchester City manque de tout, dans tous les compartiments du jeu. On comprend très vite qu’il n’y aura pas match. Il faut zapper vite et bien, ce soir, pour tout voir.

Et assister à la correction infligée par le PSG à Brest, petit poucet de ces 16e de finale qui n’en portent pas le nom, au Parc des Princes (7-0 et 10-0 sur l’ensemble des deux matchs).

Ce mercredi soir, si vous vouliez du suspense, il fallait alors choisir d’être devant PSV Eindhoven-Juventus Turin, duel hyper serré avec la qualification pour les 8e de finale indécise jusqu’au bout. 2-1 à la fin du temps réglementaire… Prolongation.

En attendant la prolongation aux Pays-Bas, on peut se revoir le triplé de Kylian Mbappé, qui élimine quasi à lui-seul Manchester City de cette Ligue des Champions dés les barrages. Là, c’est son troisième but de la soirée. Déjà son 28e de la saison…

PAS CONTENT ? TRIPLÉ ! 💥💥💥



KYLIAN MBAPPÉ EST INNARÊTABLE, LE REAL MÈNE 3-0 FACE À MANCHESTER CITY 🤯

Ici, celui du doublé… Après un joli festival en pleine surface de réparation. Profession buteur.

Et donc cette délicieuse ouverture du score, que je vous décrivais plus haut. Une accélération foudroyante, qui déboussole Ruben Diaz, avant d’ajuster d’un joli lob le gardien des Citizens. Du grand Kylian Mbappé, qui remet les pendules à l’heure . En septembre, octobre et novembre, certains avaient osé douter de son talent et de sa capacité à marquer des buts. Il les a fait bien vite mentir.

KYLIAN MBAPPÉ FRAPPE APRÈS 4 MINUTES DE JEU ! ⚡️⚡️



Quel geste du Français 🤯

Mais niveau sprint sans ballon, Bradley Barcola n’est pas mal non plus. Avant d’en encaisser 6 autres, Brest avait forcément subi l’ouverture du score. L’ailier gauche parisien montre ici l’étendue de sa pointe de vitesse et sa justesse face au but pour libérer le Parc des Princes.

Le magnifique rush de Barcola ! 😍



Le Français marque son 3e but dans la compétition et permet à Paris de prendre 4 buts d'avance ! 😳

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions est prévu ce vendredi 21 février à partir de midi.