La Chine.. Une innovation moteur qui pourrait révolutionner les voyages aériens et spatiaux

D’après le journal South China Morning Post, des scientifiques chinois ont mis au point le premier moteur à réaction au monde capable de propulser un avion à une vitesse pouvant atteindre Mach 16 (19 500 km/h).

Selon le journal, des chercheurs chinois ont réussi à tester le premier moteur à détonation oblique au kérosène standard utilisé en aviation, ce qui pourrait constituer une avancée majeure dans la propulsion supersonique et repousser les limites du voyage aérien et spatial.

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences ont mené une série d’expériences pionnières dans le tunnel à choc JF-12 à Pékin, qui simule les conditions de vol à grande vitesse à des altitudes supérieures à 40 kilomètres. Ils ont réussi à générer des ondes de détonation oblique stables en utilisant du RP-3, un kérosène d’aviation couramment utilisé.

La revue chinoise Journal of Experiments in Fluid Mechanics, qui a publié les résultats des essais, indique que les chercheurs ont constaté que la vitesse de combustion dans ce moteur est 1 000 fois plus rapide que celle des moteurs à réaction traditionnels. Il offre ainsi une capacité opérationnelle dans une plage de Mach 6 à 16, une vitesse inatteignable par les moteurs à réaction conventionnels.