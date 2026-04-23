Poutine fustige l’ancienne direction du CIO et appelle à un changement de cap

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a vivement critiqué l’ancienne direction du Comité international olympique, la qualifiant de « honteuse » et de « lâche ».

S’exprimant lors d’une cérémonie au Kremlin en l’honneur de sportifs russes, il a dénoncé les décisions prises sous la précédente gouvernance de l’instance olympique, sans toutefois citer explicitement de responsables.

Ses propos semblent viser la période dirigée par Thomas Bach, dont le mandat s’est achevé en 2025. Ce dernier a été remplacé par Kirsty Coventry, ancienne nageuse olympique zimbabwéenne.

Depuis plusieurs années, les relations entre la Russie et le mouvement olympique sont tendues, notamment en raison des sanctions sportives et des restrictions imposées aux athlètes russes dans le contexte du conflit en Ukraine.

Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que la nouvelle direction du CIO adopte une approche différente, laissant entendre une possible évolution des relations entre Moscou et les instances sportives internationales.

Cette déclaration intervient dans un climat où le sport reste fortement politisé, reflet des tensions géopolitiques actuelles.