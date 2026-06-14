Nicolas Demorand révèle avoir été interné sans son consentement

L’ancien animateur de la matinale de France Inter, atteint de bipolarité, se confie dans Télérama sur cette épreuve difficile.

Nicolas Demorand brise un tabou. Dans un entretien accordé à Télérama ce dimanche, l’ancien présentateur de la matinale de France Inter révèle avoir été interné sans son consentement. Une confidence rare qui accompagne son retour à l’antenne de Radio France ce lundi 15 juin avec un podcast consacré à la santé mentale. Le journaliste, qui souffre de troubles bipolaires, évoque cette douloureuse expérience dans le magazine culturel.

Un retour à l’antenne très attendu

Ce témoignage survient alors que Nicolas Demorand prépare son retour sur la grille de Radio France. Après le lancement d’un podcast dédié aux questions de santé mentale, il doit animer une nouvelle émission hebdomadaire dès la rentrée prochaine. Une prise de parole publique qui s’inscrit dans une volonté de lever le voile sur les pathologies psychiatriques et leurs prises en charge.

Briser le silence sur la santé mentale

L’internement sans consentement, également appelé soins psychiatriques sur décision d’un tiers, reste une procédure méconnue du grand public. En acceptant de raconter son histoire, le journaliste contribue à faire évoluer les regards sur la bipolarité et les dispositifs de soins contraints. Son podcast à venir devrait prolonger cette démarche de sensibilisation autour des enjeux de la santé mentale.