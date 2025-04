Droits TV de la Ligue 1 : la médiation entre DAZN et la LFP arrive à son terme, l’avenir du foot français en jeu

Le bras de fer entre la Ligue de football professionnel et DAZN va-t-il s’achever ? Après plusieurs semaines de médiation, le processus de conciliation encadré par le tribunal de commerce de Paris prend fin ce mardi, sans certitude d’avoir trouvé un terrain d’entente. Alors que l’avenir des droits TV de la Ligue 1 reste en suspens, les scénarios de sortie de crise sont encore multiples… et incertains.

Des tensions depuis le début de la saison

Depuis le début de la saison, les tensions se sont cristallisées autour du contrat liant la LFP au géant britannique du streaming sportif, détenteur des droits de diffusion de huit matchs de Ligue 1 sur neuf par journée, pour un montant de 400 millions d’euros annuels jusqu’en 2029. Mais DAZN, qui accuse la Ligue de ne pas avoir respecté certaines clauses du contrat, réclame désormais 573 millions d’euros en justice pour « manquement » et « tromperie sur la marchandise ».

Selon une source proche du dossier, l’une des issues envisagées à court terme serait un retrait de DAZN à la fin de la saison actuelle, sous certaines « conditions à définir ». Toutefois, la plateforme ne fermerait pas complètement la porte à l’avenir, souhaitant poursuivre le partenariat avec la LFP sur des bases radicalement nouvelles : contrat révisé en profondeur, meilleure mise en valeur du championnat, amélioration du produit, exclusivité de diffusion et intégration d’une part variable conséquente dans un nouveau contrat courant sur quatre ans.

De son côté, la LFP plaide pour une solution plus immédiate et moins risquée juridiquement : elle souhaiterait prolonger la collaboration avec DAZN pour deux saisons supplémentaires, en repoussant d’un an la clause de sortie actuelle. Ce point sera discuté lors d’un conseil d’administration de la Ligue en visioconférence prévu mardi à 16h, précédé d’un collège réunissant les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

DAZN dénonce le manque de coopération de certains clubs

Les tensions ne sont pas seulement contractuelles. DAZN déplore un manque de coopération de certains clubs pour valoriser la Ligue 1 à l’international, ainsi que des conditions d’exploitation rendues difficiles par le piratage. En janvier, la plateforme avait dans un premier temps refusé de verser une échéance de 35 millions d’euros, avant de s’y résoudre partiellement. Cette situation a profondément inquiété les clubs les plus vulnérables financièrement.

Le climat reste donc explosif, alors que les dirigeants de clubs sont de plus en plus divisés sur la stratégie adoptée par la LFP et son président, Vincent Labrune. À l’heure où le football français cherche une stabilité économique, le feuilleton des droits TV pourrait bien se transformer en une longue bataille judiciaire aux conséquences lourdes pour l’ensemble du championnat.