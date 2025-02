Confirmation, DAZN accueille la société saoudienne SURJ parmi ses riches actionnaires

Comme annoncé par Entrevue depuis plusieurs mois, la plate-forme de contenus sportifs DAZN, également diffuseur de la Ligue 1 en France, vient d’annoncer ce lundi l’entrée au capital de SURJ Sports Investment, société saoudienne détenue par le Fonds Souverain saoudien (PIF).

C’est Shay Segev, le PDG de DAZN, qui l’annonce dans un communiqué. Une décision prise par le fondateur de DAZN, le multi-milliardaire Leonard Blavatnik, en concertation avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane.

Si le montant du deal n’a pas été précisé dans le communiqué du jour, il se murmure depuis des mois que la somme s’élèverait autour du milliard de dollars. Une somme sensiblement égale au coût de diffusion pour DAZN de la prochaine Coupe du monde de football des clubs, de mi-juin à mi-juillet 2025.

C’est sur le réseau social professionnel LinkedIn que Shay Segev a annoncé l’accord définitif avec SURJ Sports Investments. La société d’investissements sportifs, détenue par le PIF, entre donc dans l’actionnariat de DAZN. Et renforce l’entreprise. DAZN est née en 2014, l’entreprise britannique a réalisé depuis d’énormes investissements pour se développer.

La participation de SURJ sera uniquement « minoritaire », confirme le PDG.

L’Arabie Saoudite fait désormais figure de leader mondial des investissements dans le sport. Le Royaume a ces dernières années remis en lumière la boxe, obtenu le Dakar, développé une course de Formule 1, des rendez-vous de catch, du golf, du tennis ou encore fait monter en puissance son championnat de football… Entre autres.

Lancée en 2023, SURJ Sports Investment « a pour mission d’investir dans le sport pour stimuler la croissance internationale tout en améliorant l’écosystème sportif en Arabie saoudite et au Moyen-Orient. La stratégie de SURJ s’étend au-delà de l’investissement direct dans le sport pour inclure d’autres éléments essentiels de l’écosystème, tels que la diffusion, les plateformes numériques, les programmes de base et les initiatives d’engagement des fans, pour stimuler la participation du public et la croissance à long terme de l’industrie du sport« .

Le partenariat entre DAZN et SURJ est donc gagnant-gagnant . Depuis des années, DAZN et l’Arabie Saoudite se tournent autour. Cet accord met en avant d’excellentes relations de confiance. Ce deal devrait aboutir à terme à la diffusion du « meilleur du sport saoudien et des événements saoudiens à un public mondial« .

Via cet accord, SURJ et DAZN « travailleront en étroite collaboration pour créer DAZN MENA, une coentreprise qui ouvrira de nouvelles opportunités de diffusion pour le secteur sportif en pleine croissance en Arabie saoudite et accélérera l’accès des fans aux contenus sportifs en direct et à la demande« .