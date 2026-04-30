Le cardigan renard de Ryan Gosling dans Projet Dernière Chance fait tricoter les fans en masse

Il n’est pas le héros que l’on attendait, mais il est devenu la star du film. Depuis la sortie en salles le 18 mars de Projet Dernière Chance, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller (The Lego Movie, 21 Jump Street), c’est un cardigan couleur crème orné de deux têtes de renards qui fait l’objet d’une viralité fulgurante sur TikTok et les réseaux sociaux. Le vêtement est porté par Ryan Gosling dans le rôle de Ryland Grace, un professeur de biologie envoyé dans l’espace pour sauver l’humanité — une adaptation du best-seller d’Andy Weir saluée pour son mélange de science-fiction sérieuse et d’humour, et qualifiée par notre critique David Mouriquand d' »aventure galactique qui fonctionne comme un divertissement old school, réalisé avec soin pour plaire au plus grand nombre ».

Un modèle de 1959 revisité, Ryan Gosling lui-même à l’origine du changement

Le cardigan en question est signé Mary Maxim, une entreprise familiale canadienne fondée à la fin des années 1950. Le modèle original, inspiré du style Cowichan — une forme distinctive de pulls autochtones tricotés main originaires de la région de Vancouver — arborait des têtes de loups menaçantes et des empreintes de pattes. Mais c’est Ryan Gosling lui-même qui a demandé à remplacer les loups par des renards, plus en accord avec l’image douce et sympa de son personnage, selon le Hollywood Reporter. La production a commandé cinq versions du pull pour le tournage.

Rupture de stock, liste de précommande et semaines de tricot en perspective

Face à l’engouement, Mary Maxim a décidé de commercialiser ce modèle — non pas sous forme de pull fini, mais sous forme de kit Do-It-Yourself, avec le patron et la laine nécessaire pour le tricoter soi-même. Résultat : le kit s’est épuisé en une semaine après la sortie du film, selon le New York Times. Il faut désormais s’inscrire sur une liste de précommande en attendant la reconstitution des stocks. Un projet qui nécessite plusieurs semaines de travail — de quoi prolonger largement l’expérience du film, encore visible en salles.