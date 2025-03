Complément d’enquête: Véronique Rabiot embarrassée par une question sur Mathieu Valbuena et l’OM

« On ne cible pas deux personnes« , se plaint Véronique Rabiot, la mère d’Adrien, l’international français et joueur de l’Olympique de Marseille, devant le journaliste Tristan Walecks (Complément d’enquête, France 2). La maman et agent du milieu de terrain s’estime maltraitée par le Paris Saint-Germain, « en guerre » contre la famille Rabiot.

Le souci, c’est qu’un extrait de l’émission diffusée jeudi soir à 23h circule énormément sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, on voit le journaliste de France Télévision, assis devant le Parc des Princes, répondre que le camp Rabiot n’a pas été le seul ciblé par des supporters au fil des années…

« On l’avait vu en 2015, Mathieu Valbuena ciblé à Marseille quand il est parti à Lyon« , explique-t-il à juste titre.

Véronique Rabiot, lunettes de soleil sur le nez, fulmine : « Oh non mais là vous exagérez. Je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas me mettre en difficultés comme ça vis à vis de l’OM, enfin quand même ! On parle du PSG et de la façon dont il se comportent et pas de l’OM ! Pas d’autre chose« .

Une séquence qu’elle aurait sûrement voulu être coupée au montage.