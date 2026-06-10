Surprise ! Gilles Verdez annonce en direct quitter TBT9 et Cyril Hanouna

Ce soir dans TBT9, Gilles Verdez a annoncé à la surprise générale son départ de l’émission. L’animateur, fidèle depuis des années à Cyril Hanouna et très ému, a expliqué son choix. Problème : il s’agissait d’un énorme prank. L’animateur a en effet avoué que son départ était une blague…
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Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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