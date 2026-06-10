Russie : enquête après des explosions de voitures piégées à Moscou, plusieurs suspects adolescents arrêtés

Les autorités russes ont annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête après deux explosions de voitures piégées survenues à Moscou. Les services de sécurité ont indiqué avoir interpellé au moins deux suspects, dont des adolescents, dans le cadre de cette affaire.

Selon les premiers éléments communiqués, les services de sécurité intérieure russes estiment que ces jeunes auraient été incités à poser les engins explosifs. Les circonstances précises de leur recrutement ou de leur implication n’ont pas été détaillées à ce stade de l’enquête.

Deux véhicules ont été concernés par les explosions survenues mardi dans la capitale russe. L’une des détonations a eu lieu dans l’est de Moscou en matinée, tandis qu’un second engin explosif a été identifié par les autorités dans le sud-ouest de la ville.

L’explosion du premier véhicule a entraîné la mort de son conducteur, selon des informations relayées par les enquêteurs. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur d’éventuelles autres victimes liées à ces incidents.

Les forces de sécurité russes poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations et les éventuelles connexions des suspects. Aucun groupe n’a, pour le moment, revendiqué ces actions.

Ces événements interviennent dans un contexte sécuritaire tendu en Russie, où les autorités affirment régulièrement avoir déjoué ou enquêté sur des actes de sabotage ou des attaques visant des infrastructures ou des intérêts liés à l’État.