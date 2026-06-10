La Grèce durcit sa politique migratoire avec des expulsions accélérées et des centres de retour hors de l’UE

Le Parlement de la Grèce a adopté mardi soir une nouvelle loi visant à accélérer l’expulsion des demandeurs d’asile déboutés et à permettre leur transfert vers des « centres de retour » situés en dehors de l’Union européenne, à condition que des accords bilatéraux soient conclus avec des pays tiers. Cette réforme marque un durcissement important de la politique migratoire grecque.

Ce dispositif prévoit que les migrants dont la demande d’asile a été rejetée puissent être envoyés vers des structures hors de l’Union européenne, dans le cadre de futurs accords internationaux. Les autorités grecques cherchent ainsi à réduire les délais administratifs d’éloignement et à fluidifier les procédures d’expulsion.

Pays situé à la frontière sud de l’Europe et en première ligne des flux migratoires en mer Méditerranée, la Grèce avait été l’un des principaux points d’entrée lors de la crise migratoire de 2015-2016. À cette période, plus d’un million de personnes venues principalement du Moyen-Orient et d’Afrique étaient entrées sur le territoire européen via ses frontières.

Si les arrivées ont globalement diminué depuis cette période, certaines routes migratoires restent actives. Deux îles proches des côtes nord-africaines, la Crète et Gavdos, ont notamment enregistré une hausse du nombre d’embarcations ces deux dernières années, avec des départs principalement depuis la Libye.

Cette évolution intervient alors que les États membres de l’Union européenne ont récemment validé de nouvelles règles permettant, sous certaines conditions, le transfert de migrants sommés de quitter le territoire européen vers des centres situés dans des pays tiers. Cette mesure a suscité de fortes critiques d’organisations de défense des droits humains, qui craignent des dérives et des violations des droits fondamentaux.

Dans ce contexte, la Grèce indique également travailler avec plusieurs partenaires européens, dont les Pays-Bas, afin de mettre en œuvre ces nouvelles orientations migratoires.