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L’Atlético recadre le Real Madrid : «Vous nous faites encore plus rire que le Barça»

10 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— L’Atlético recadre le Real Madrid : «Vous nous faites encore plus rire que le Barça»
L’Atlético recadre le Real Madrid : «Vous nous faites encore plus rire que le Barça»

L’Atlético de Madrid n’a pas tardé à répondre au Real Madrid. Après la publication d’un communiqué du club merengue annonçant une offre transmise pour Julián Alvarez, les Colchoneros ont répliqué sur X avec un message à la fois ironique et ferme. Le Real Madrid avait indiqué avoir formulé une proposition de 150 millions d’euros pour l’attaquant argentin de 26 ans. Dans son communiqué, le club madrilène expliquait que l’Atlético avait étudié l’offre avant de la refuser, tout en remerciant son voisin pour cette démarche menée dans le cadre des bonnes relations entre les deux institutions.

Une réponse cinglante de l’Atlético

La version de l’Atlético de Madrid est très différente. Le club rojiblanco a d’abord réagi avec des émoticônes de rire, avant de publier un message plus détaillé pour corriger publiquement le récit du Real Madrid. Dans ce communiqué publié sur X, l’Atlético a tenu à démentir toute idée d’étude ou d’évaluation d’une offre pour Julián Alvarez. Le club a également rejeté l’idée d’un quelconque remerciement adressé au Real Madrid.

Voici le tweet complet de l’Atlético de madrid :

Julián Alvarez déclaré intouchable

Au-delà du ton moqueur, l’Atlético rappelle avec fermeté que Julián Alvarez n’est pas sur le marché. Le club madrilène affirme ne pas étudier et ne pas évaluer d’offre pour son attaquant argentin, malgré le montant évoqué par le Real Madrid. Cette prise de position ferme permet aux Colchoneros de couper court aux spéculations et d’envoyer un signal clair à leur voisin : aucune négociation n’est envisagée pour le joueur.

Le Barça également visé

L’Atlético a aussi profité de son message pour glisser une pique au FC Barcelone. En affirmant que le Real Madrid le fait « rire encore plus que le Barça », le club rojiblanco prolonge une série de moqueries déjà adressées au club catalan. Les Colchoneros s’étaient récemment amusés des tentatives barcelonaises autour de Julián Alvarez en annonçant ironiquement les arrivées de Pedri, Raphinha et Lamine Yamal, trois cadres du Barça.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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