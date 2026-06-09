— Le Real Madrid perd la boule ! Le club offre 150 millions pour Julián Álvarez et se fait recaler par l’Atlético

Le Real Madrid n’est plus dans la maîtrise. Après deux saisons sportivement frustrantes, le club madrilène cherche un électrochoc. L’arrivée de Kylian Mbappé devait ouvrir une nouvelle ère de domination. Elle n’a pas encore permis au club de remporter les titres majeurs attendus. À Madrid, les statistiques individuelles ne suffisent pas. Mbappé devait incarner le retour d’un Real intouchable. Pour l’instant, il symbolise surtout un projet prestigieux, coûteux, mais encore incapable de remettre le club au sommet.

Olise refusé, Madrid se retrouve bloqué

Le Real Madrid a également tenté d’avancer sur le dossier Michael Olise. Mais le Bayern Munich a fermé la porte, expliquant ne vouloir négocier qu’à partir de 200 millions, Un avis de non-recevoir clair, net, humiliant pour un club habitué à imposer son rythme sur le marché. Ce refus a mis Madrid face à une réalité brutale : son nom ne suffit plus toujours. Même avec son prestige, le Real ne peut plus simplement choisir une cible et attendre que le marché s’exécute.

150 millions pour Julián Álvarez : le coup de force

C’est dans ce contexte que le Real Madrid a dégainé une offre de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid. Le montant est spectaculaire. Le timing l’est tout autant. Après l’échec du dossier Olise et les résultats décevants des deux dernières saisons, cette offensive ressemble moins à une tentative sportive qu’à une opération d’image. Madrid veut frapper fort et rappeler qu’il reste le club capable de sortir un chèque monumental pour attirer un joueur majeur. Sauf que ça, c’était avant !

L’Atlético refuse et renvoie Madrid à la clause

Mais l’Atlético n’a pas cédé. Le club rojiblanco a étudié l’offre, l’a remerciée, puis l’a refusée. Message limpide : Julián Álvarez ne partira pas pour 150 millions d’euros. L’Atlético a renvoyé le Real Madrid à la clause de résiliation du joueur. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une négociation classique. Si Madrid veut vraiment Álvarez, il devra aller beaucoup plus loin.

Un coup de pression qui tourne au camouflet

Le Real Madrid voulait reprendre la main et répondre aux critiques, c’est raté. Pour l’instant, le signal est surtout inverse. Le Bayern a dit non pour Olise. L’Atlético dit non pour Álvarez. Deux refus lourds, deux portes fermées, et un Real Madrid qui donne l’impression de courir après le marché plutôt que de le dominer. L’offre de 150 millions pour Julián Álvarez devait marquer les esprits. Elle le fait. Mais pas forcément comme Madrid l’espérait.

Le communiqué intégral du Real Madrid :

« Le Real Madrid C. F. communique que, à la suite de la réunion de sa Junta Directiva tenue aujourd’hui, il a formulé une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez.

Après l’avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour l’offre formulée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l’a rejetée en renvoyant à la clause de résiliation du joueur. »