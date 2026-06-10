Alors qu’il risque la prison, Patrick Bruel nie toute infraction pénale et ne va «pas bien du tout»

Patrick Bruel a nié toute infraction pénale pendant sa garde à vue. Le chanteur et comédien conteste également que les scènes décrites par les plaignantes aient pu se produire, selon les informations de BFMTV. Il continue donc de clamer son innocence, alors que la procédure judiciaire le concernant entre dans une phase décisive.

Une présentation aux juges dans l’après-midi

Actuellement en garde à vue, Patrick Bruel doit être présenté aux juges d’instruction dans l’après-midi. À ce stade, il entend répondre aux questions des magistrats et se défendre. Son objectif est clair : contester les accusations et éviter une mise en examen assortie de mesures coercitives. D’après BFMTV, le chanteur « ne va pas bien du tout. »

Le parquet saisit directement le juge des libertés

Le parquet a saisi directement le juge des libertés et de la détention. Cela signifie que, même si le juge d’instruction ne suivait pas totalement les réquisitions, Patrick Bruel pourrait tout de même être présenté devant le magistrat chargé de statuer sur une éventuelle détention provisoire. Une incarcération fait donc partie des scénarios judiciaires possibles à ce stade de la procédure.

26 victimes recensées par la justice

Au total, 26 victimes ont été recensées dans le dossier. Elles se répartissent en trois groupes : 9 femmes dénoncent des faits pour lesquels le parquet demande la mise en examen de Patrick Bruel, 13 femmes évoquent des faits prescrits. Ces témoignages ont tout de même été versés au dossier, et 4 femmes se sont constituées parties civiles. Elles s’adressent donc directement aux juges d’instruction, sans passer par le parquet.

Le parquet indique que les plaintes avec constitution de partie civile déposées devant d’autres tribunaux pourront, à l’avenir, être jointes à la procédure en cours. Le dossier pourrait donc encore évoluer, notamment si d’autres éléments judiciaires sont regroupés devant les mêmes juges d’instruction.