Taïwan teste ses HIMARS dans un exercice anti-invasion face à la pression militaire chinoise

L’armée taïwanaise a procédé mercredi à des tirs réels de ses systèmes de roquettes mobiles HIMARS lors d’un exercice militaire destiné à simuler une riposte à une éventuelle invasion chinoise. Cette démonstration s’inscrit dans le renforcement des capacités de défense de l’île face à une menace militaire persistante.

Organisé à Taichung, dans le centre de Taïwan, l’exercice visait à mettre en avant la stratégie dite de « tir et repli », qui consiste à effectuer des frappes rapides avant de changer immédiatement de position afin d’éviter les contre-attaques ennemies. L’armée a souligné que cette tactique améliore significativement la survie des unités sur le champ de bataille.

Les systèmes HIMARS utilisés lors de l’exercice sont des lance-roquettes mobiles de fabrication américaine, déjà largement employés dans d’autres conflits, notamment en Ukraine. Ils permettent de frapper des cibles à longue distance avec une grande précision tout en restant mobiles, un avantage stratégique face à un adversaire disposant de capacités de surveillance avancées.

Cet exercice intervient dans un contexte de fortes tensions avec la Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire. Pékin n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour obtenir la réunification de l’île et maintient une présence militaire quasi quotidienne autour de celle-ci, avec des avions et navires de guerre.

Taïwan a récemment renforcé ses capacités militaires en intégrant de nouveaux systèmes d’armement modernes, notamment des équipements fournis par les États-Unis. Le premier tir de HIMARS sur la côte ouest de l’île, réalisé à Taichung, marque une étape importante dans la mise en service opérationnelle de ce système.

Les autorités taïwanaises affirment que ces exercices ont pour objectif principal de renforcer la dissuasion et d’envoyer un signal clair sur la capacité de l’île à réagir rapidement en cas d’agression.