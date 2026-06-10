François Bayrou renonce à se présenter à la présidentielle de 2027

L’ancien Premier ministre et président du MoDem a confirmé qu’il ne serait pas candidat à l’élection présidentielle de 2027.

François Bayrou ne briguera pas l’Élysée en 2027. Le président du MoDem et ancien Premier ministre l’a confirmé dans les colonnes de Paris Match : il n’est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Une décision qui met fin aux spéculations sur une éventuelle quatrième candidature de l’homme politique béarnais, après trois tentatives précédentes entre 2002 et 2012.

Un livre pour peser sur le débat

Cette annonce intervient alors que François Bayrou s’apprête à publier un nouvel ouvrage intitulé « Alerte sur la France qui vient ». Avec ce livre, l’ancien locataire de Matignon entend peser sur le scrutin de 2027 sans y participer directement. Il justifie ce retrait par sa volonté de pouvoir « dire les choses plus librement », une posture qui lui permettra de s’exprimer sans les contraintes d’une campagne électorale.

François Bayrou conserve ainsi une influence politique tout en s’affranchissant des obligations liées à une candidature. Son retrait ouvre la voie à d’autres figures centristes pour incarner cette sensibilité lors de la prochaine présidentielle. Le MoDem devra désormais déterminer sa stratégie pour 2027 sans son fondateur comme porte-drapeau électoral, l’option la plus probable reste le ralliement au candidat macroniste ou Horizons.