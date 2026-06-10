Massacre de Bondi Beach : le suspect visé par 19 nouvelles accusations dans l’une des pires tueries de l’histoire australienne

L’homme accusé d’avoir perpétré l’une des plus meurtrières fusillades de masse qu’ait connues l’Australie fait désormais face à 19 chefs d’accusation supplémentaires. Cette nouvelle étape judiciaire intervient plusieurs mois après l’attaque survenue à Bondi Beach, à Sydney, lors d’une célébration de Hanoukka.

Selon la police australienne, la fusillade avait fait 15 morts en décembre dernier et constitue l’un des actes de violence les plus graves enregistrés dans le pays ces dernières années. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ensemble des responsabilités liées à l’attaque.

Les autorités affirment que le suspect aurait été inspiré par l’idéologie de l’organisation État islamique. Cette dimension terroriste présumée a conduit les services de sécurité à mener une enquête approfondie sur les motivations de l’auteur présumé et ses éventuels liens avec des réseaux extrémistes.

Les 19 nouvelles accusations viennent s’ajouter aux poursuites déjà engagées contre l’homme, dont l’identité n’a pas été détaillée dans l’extrait de la dépêche. Les chefs d’accusation supplémentaires concernent différents aspects de l’attaque et pourraient alourdir considérablement les sanctions encourues en cas de condamnation.

La fusillade avait profondément choqué l’Australie et suscité une vive émotion au sein de la communauté juive du pays. Les autorités avaient rapidement renforcé les mesures de sécurité autour de plusieurs lieux de culte et événements communautaires à la suite du drame.

L’affaire doit désormais poursuivre son parcours devant la justice australienne. Les procureurs continuent de rassembler des éléments afin d’établir précisément les circonstances de l’attaque et le rôle joué par le suspect dans cette tragédie qui a marqué le pays.