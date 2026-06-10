Faute de budget, France 2 arrête «Disparition inquiétante» : clap de fin pour une série policière populaire

France Télévisions met un terme à la collection policière de France 2 Disparition inquiétante, lancée en 2019. La décision fait suite à une série de coupes budgétaires qui touche désormais aussi les fictions du service public. Deux épisodes déjà tournés doivent encore être diffusés.

Une série stoppée

L’arrêt de Disparition inquiétante est désormais acté : France Télévisions ne prévoit pas de commander de nouveaux épisodes de la collection. La série rejoint d’autres programmes sacrifiés dans le cadre des économies imposées au groupe public, parmi lesquels César Wagner et A priori.

La décision ne signifie pas pour autant une disparition immédiate de l’antenne. Deux épisodes inédits ont déjà été tournés et restent en attente de diffusion sur France 2 : Au nom du père, avec Pierre-François Martin-Laval et Anne-Lise Hesme, et Une famille parfaite, avec Sara Martins et Bruno Sanches. Ces deux unitaires ont déjà été proposés en Belgique.

Une coupe liée aux restrictions budgétaires

France Télévisions justifie ces arrêts par la baisse du coût consacré aux programmes. Le budget est passé de 1,075 milliard d’euros en 2020 à 852 millions d’euros en 2026, soit une diminution de 223 millions d’euros et près d’un quart de l’enveloppe. Les fictions, longtemps considérées comme des valeurs sûres du service public, ne sont plus épargnées. La direction de France Télévisions a confirmé devoir interrompre plusieurs séries populaires, dont Disparition inquiétante.

Une collection installée depuis 2019

Disparition inquiétante avait été lancée sur France 2 en 2019. La collection reposait sur des enquêtes policières autour de disparitions, avec des épisodes de 90 minutes et des distributions renouvelées selon les histoires. La série a notamment réuni Sara Forestier, Alix Poisson, Julie Depardieu, Julie Gayet, Claudia Tagbo, Bruno Solo et Béatrice Dalle au fil de ses épisodes. Elle était produite par De Caelis Production, avec la participation de France Télévisions.

Des audiences longtemps solides

La collection avait trouvé son public. France Télévisions indiquait que les six premiers épisodes avaient rassemblé en moyenne 4,8 millions de téléspectateurs depuis le lancement de la série en 2019. Le dernier épisode diffusé en France, Lorsque l’enfant paraît, porté par Béatrice Dalle, Roman Kolinka et Denitsa Ikonomova, avait toutefois marqué un net recul : 2,5 millions de téléspectateurs et 12,2% de part d’audience. Les épisodes précédents se situaient davantage entre 3,7 et 4,7 millions de téléspectateurs.