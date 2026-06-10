États-Unis : début du procès pour incendie criminel dans le feu meurtrier des Palisades à Los Angeles

Les déclarations liminaires doivent débuter mercredi dans le procès fédéral de Jonathan Rinderknecht, accusé d’avoir volontairement déclenché un incendie qui a ravagé le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, selon des documents judiciaires. Ce sinistre est considéré comme l’un des feux de forêt les plus meurtriers de la région.

L’accusé, un ancien chauffeur Uber âgé de 29 ans, fait face à trois chefs d’incendie criminel au niveau fédéral. Les procureurs affirment qu’il aurait allumé le feu en raison d’une colère dirigée contre des personnes fortunées vivant dans le quartier touché.

Selon l’accusation, l’incendie aurait rapidement échappé à tout contrôle, provoquant des destructions majeures et des pertes humaines importantes dans cette zone résidentielle huppée de Los Angeles. Les autorités n’ont toutefois pas détaillé publiquement l’étendue exacte du bilan dans le cadre du procès en cours.

La défense, de son côté, conteste fermement ces accusations et affirme que son client aurait été désigné comme bouc émissaire. Ses avocats soutiennent que les défaillances des dispositifs de lutte contre les incendies auraient joué un rôle déterminant dans la propagation du feu.

L’affaire suscite une forte attention aux États-Unis, notamment en raison de la gravité de l’incendie et des questions qu’elle soulève sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles dans les zones urbaines exposées aux feux de forêt.

Le procès devrait se poursuivre dans les prochains jours avec l’audition des premiers témoins et l’examen des éléments de preuve présentés par les deux parties.