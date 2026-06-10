Sydney inaugure son nouvel aéroport géant : les premiers vols passagers décolleront dès octobre

Après plus d’une décennie de planification et de travaux, le nouvel aéroport international de Western Sydney accueillera ses premiers passagers à partir du 25 octobre. Ce projet majeur, d’un coût de 5,6 milliards de dollars australiens (environ 3,6 milliards de dollars américains), doit transformer le transport aérien dans la plus grande ville d’Australie.

Situé à Badgerys Creek, à environ 60 kilomètres à l’ouest du centre de Sydney, le nouvel aéroport présente une différence majeure avec l’actuelle plateforme de la ville : il fonctionnera 24 heures sur 24. L’aéroport historique de Sydney est soumis à un couvre-feu nocturne strict qui interdit les décollages et atterrissages entre 23 heures et 6 heures du matin afin de limiter les nuisances sonores.

Cette exploitation sans interruption offrira aux compagnies aériennes une plus grande flexibilité dans leurs horaires, notamment pour les liaisons avec l’Asie et les pays du Golfe. Les autorités australiennes estiment également que l’infrastructure répondra aux besoins d’une région de Sydney en forte croissance démographique.

Qantas et sa filiale à bas coût Jetstar seront parmi les premières compagnies à opérer depuis le nouvel aéroport. Jetstar assurera notamment le vol inaugural vers la Gold Coast et proposera plusieurs liaisons régulières vers Melbourne, Brisbane et d’autres destinations nationales. La filiale régionale de Qantas ajoutera à son tour des vols à partir de mars prochain.

L’aéroport devrait accueillir jusqu’à 10 millions de passagers par an dans sa phase initiale, soit environ un quart du trafic de l’aéroport principal de Sydney. Il jouera également un rôle important dans le transport de fret, Qantas prévoyant d’y développer ses opérations logistiques dès les prochaines semaines.

Sur le plan international, Air New Zealand lancera une liaison vers Auckland dès le 26 octobre, tandis que Singapore Airlines débutera des vols quotidiens vers Singapour le 23 novembre. Certains de ces vols profiteront directement de l’absence de couvre-feu, avec des départs programmés tard dans la nuit.

Pour les autorités australiennes, l’ouverture de cet aéroport constitue l’un des plus importants projets d’infrastructure du pays et marque une nouvelle étape dans le développement économique et démographique de la région de Western Sydney.