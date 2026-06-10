Meurtre d’Elias à Paris : les deux suspects renvoyés aux assises des mineurs

Les deux adolescents mis en examen pour la mort d’Elias, 14 ans, tué d’un coup de machette en janvier 2025, comparaîtront devant la cour d’assises des mineurs.

Les deux adolescents soupçonnés d’avoir tué Elias, 14 ans, à Paris en janvier 2025 seront jugés par la cour d’assises des mineurs. Les suspects, âgés de 16 et 17 ans au moment des faits, ont été renvoyés devant cette juridiction après leur mise en examen pour extorsion avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le drame s’était produit le 24 janvier dans le 14e arrondissement de la capitale, à la sortie d’un entraînement de football.

Une agression mortelle pour un portable

Elias avait été agressé à l’arme blanche, touché par un coup de machette lors d’une tentative de vol de son téléphone portable. Transporté à l’hôpital, l’adolescent avait succombé le lendemain à une hémorragie interne causée par ses blessures. L’attaque avait provoqué une vive émotion dans l’opinion publique et relancé les débats sur la délinquance juvénile.

Un débat national sur la délinquance

L’affaire avait suscité un intense débat politique sur la justice des mineurs en France. La famille de la victime avait expressément demandé que l’anonymat soit préservé. La date du procès devant la cour d’assises des mineurs n’a pas encore été fixée. Les deux prévenus encourent une peine adaptée au cadre pénal applicable aux mineurs.