Lyhanna : après le frère, le père de Jérôme Barella lui aussi visé par une plainte pour viol

Après le placement en garde à vue du frère de Jérôme Barella, c’est désormais le passé judiciaire du père du principal suspect dans l’affaire Lyhanna qui refait surface. L’homme, aujourd’hui septuagénaire, avait été visé en 2013 par une plainte pour viols déposée par l’une de ses petites-filles. Les faits dénoncés auraient été commis entre 2010 et 2013, alors que l’enfant avait entre 10 et 13 ans. L’affaire s’est soldée par un non-lieu en 2021, après huit ans d’enquête.

Une plainte pour viols sur une petite-fille

La plainte visait des faits présumés commis au domicile du grand-père. La plaignante, alors mineure, dénonçait plusieurs faits de viols. Elle n’était pas la fille de Jérôme Barella, mais une autre petite-fille du septuagénaire. Le dossier avait été instruit pendant plusieurs années. Le père de Jérôme Barella n’a jamais été mis en examen. Il avait été placé sous le statut de témoin assisté, un statut intermédiaire qui permet à une personne mise en cause d’avoir accès au dossier et de se défendre, sans être formellement poursuivie.

Huit ans d’enquête, puis un non-lieu définitif

En 2021, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu. La famille de la plaignante avait d’abord fait appel de cette décision, avant de se désister. Le non-lieu est donc devenu définitif. À ce stade, le dossier n’a pas vocation à être rouvert. Seul un élément nouveau pourrait permettre de relancer des investigations.

Une autre plainte évoquée en 2018

Une autre petite-fille du septuagénaire aurait également déposé plainte en 2018. Les suites judiciaires de cette seconde plainte ne sont pas connues à ce jour. Aucun élément public ne permet d’affirmer qu’elle a donné lieu à des poursuites, à une mise en examen ou à une condamnation.

Le frère déjà placé en garde à vue

Cette révélation intervient quelques jours après un autre développement visant l’entourage familial de Jérôme Barella. Son frère a été placé en garde à vue à Auch dans une enquête ouverte pour viol sur mineur de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint. Les faits dénoncés auraient été commis entre 2007 et 2017. Ils sont distincts de l’enquête sur la mort de Lyhanna.

Jérôme Barella au cœur de l’affaire Lyhanna

Jérôme Barella est le principal suspect dans l’enquête sur la mort de Lyhanna, collégienne de 11 ans disparue à Fleurance, dans le Gers. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Avant cette affaire, il avait déjà été visé par plusieurs plaintes ou signalements à caractère sexuel, dont certains concernaient des mineures. Ces précédents ont provoqué une polémique nationale sur le traitement judiciaire des alertes et des plaintes visant le suspect.

Le dossier Lyhanna continue d’ébranler la justice

La succession de plaintes, de signalements et de procédures autour du principal suspect et de certains membres de son entourage nourrit désormais une question centrale : comment autant d’alertes ont-elles pu rester sans réponse pénale décisive avant la mort de Lyhanna ? Le dossier dépasse désormais le seul cadre criminel. Il interroge le suivi des plaintes, la protection des mineurs et la capacité de la justice à traiter rapidement les accusations de violences sexuelles.