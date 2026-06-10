Affaire Epstein : seuls 10 % des Américains estiment que l’administration Trump rendra justice, selon un sondage

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos révèle un profond scepticisme des Américains concernant la capacité de l’administration Trump à faire toute la lumière sur les affaires liées à Jeffrey Epstein. Selon cette enquête, seulement 10 % des personnes interrogées estiment que le gouvernement contribue réellement à faire rendre des comptes aux proches et associés du financier déchu.

L’enquête met en évidence une défiance largement répandue dans l’opinion publique américaine. Une majorité de sondés estime que des personnalités influentes auraient été protégées dans le cadre des investigations liées à Epstein, dont le réseau et les relations font l’objet de nombreuses spéculations depuis des années.

Le sondage indique également que 75 % des personnes interrogées soupçonnent le gouvernement de dissimuler des informations concernant les clients potentiels d’Epstein. Ces résultats traduisent une méfiance persistante envers les institutions chargées de l’enquête.

L’affaire Epstein, qui implique des accusations de trafic sexuel et d’exploitation de mineures, continue de susciter une forte attention aux États-Unis et à l’international. Malgré plusieurs procédures judiciaires et condamnations, de nombreuses zones d’ombre subsistent dans l’opinion publique.

La faible confiance exprimée dans le sondage intervient dans un contexte politique tendu, où les questions de transparence et de responsabilité gouvernementale occupent une place centrale dans le débat public américain.

Ces résultats soulignent enfin le poids durable de cette affaire dans la perception des institutions, plusieurs années après la mort de Jeffrey Epstein en détention en 2019, et montrent que les attentes de transparence restent particulièrement élevées au sein de la population.