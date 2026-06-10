TF1 diffuse une télé-réalité entièrement créée par intelligence artificielle

TF1+ et TFX ont annoncé leur collaboration avec OnlyMovies pour diffuser Skibidi Exfruit, une télé-réalité entièrement générée par intelligence artificielle. Ce format inédit fait suite au phénomène Skibidi Tentafruit, lancé entre mars et avril dernier par le même créateur. Malgré les critiques virulentes dénonçant un contenu jugé vulgaire et ultra-cliché, ces vidéos ont cumulé des dizaines de millions de vues auprès de la génération Alpha et de la génération Z. Le premier épisode de cette nouvelle série marque une première dans l’histoire de la télévision française.

Un pari face au déclin de la télé classique

Le pari de TF1 intervient alors que la télé-réalité traditionnelle peine à renouveler son audience. Les formats classiques, avec leurs candidats qui reviennent saison après saison depuis quinze ans, connaissent un effondrement spectaculaire. Le groupe mise sur cette forme de divertissement ultra-connecté pour reconquérir un public jeune massivement présent sur les plateformes numériques. La stratégie vise à récupérer l’attention captée par ces contenus viraux qui échappent désormais aux circuits audiovisuels conventionnels.

Des interrogations sur l’avenir du secteur

L’arrivée de contenus générés artificiellement sur une chaîne historique interroge la place des créateurs humains et la qualité éditoriale proposée aux téléspectateurs. Le succès d’audience ne dissipe pas les questionnements éthiques autour d’un format controversé, accusé de véhiculer des stéréotypes grossiers. TF1 assume néanmoins ce choix radical pour s’adapter aux nouvelles formes de consommation culturelle.