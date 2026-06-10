Le prix du gaz bondit de 7,4% au 1er juillet pour 6 millions de foyers français

Après une hausse de 15,4% en mai, le tarif de référence du gaz naturel repart à la hausse dès juillet pour 60% des abonnés résidentiels.

Six millions de ménages français vont voir leur facture de gaz grimper au 1er juillet. La Commission de régulation de l’énergie annonce une augmentation de 7,4% du prix repère du gaz naturel, soit 2,7 euros TTC en moyenne par facture. Cette nouvelle hausse concerne 60% des abonnés résidentiels au gaz, principalement ceux dont les contrats sont indexés sur ce tarif de référence. Le coup est rude après une année déjà marquée par une forte volatilité des prix de l’énergie.

Des hausses successives après une brève accalmie

Cette augmentation intervient quelques semaines seulement après une baisse de 4,8% constatée début juin. Mais c’est surtout la flambée de 15,4% enregistrée au 1er mai qui pèse lourd dans le budget des foyers. À cette date, 7,5 millions de ménages avaient déjà encaissé une hausse moyenne de 6,19 euros par facture selon la CRE. Les consommateurs subissent ainsi une succession de variations qui rend difficile toute anticipation budgétaire sur le long terme.

La Commission de régulation de l’énergie, autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l’énergie, publie régulièrement ces prix repères pour permettre aux consommateurs de comparer les offres du marché. Ces références servent de base aux fournisseurs pour établir leurs tarifs et offrent une visibilité sur l’évolution du coût du gaz naturel. Les abonnés concernés recevront prochainement une notification de leur fournisseur détaillant l’impact exact sur leur contrat.