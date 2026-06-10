Google lance Gemini 3.5 Live Translate pour traduire en temps réel dans 70 langues

Le géant américain déploie une nouvelle technologie de traduction vocale instantanée qui préserve l’intonation et le rythme des conversations.

Google vient de déployer Gemini 3.5 Live Translate, un nouveau modèle d’intelligence artificielle capable de traduire des conversations vocales en temps quasi-réel. Présenté mardi, ce système couvre plus de 70 langues et se distingue par sa capacité à conserver l’intonation, le rythme et la voix originale de l’interlocuteur. La technologie est déjà intégrée gratuitement dans plusieurs services du géant américain, à commencer par l’application Google Traduction qui compte environ 500 millions d’utilisateurs réguliers.

Une technologie intégrée à plusieurs services

Cette évolution s’inscrit dans la refonte complète de Google Translate amorcée en décembre dernier, lorsque le service a basculé intégralement sur la technologie Gemini. Le modèle d’IA maison permet désormais des traductions textuelles plus naturelles et nuancées, prenant en compte le ton, les expressions idiomatiques et le contexte culturel. Les utilisateurs Android pourront profiter d’un mode écoute tandis que Google Meet intégrera également cette fonction pour les visioconférences multilingues.

Un déploiement élargi aux développeurs

Gemini 3.5 Live Translate sera accessible via l’API Gemini pour les développeurs souhaitant intégrer cette fonctionnalité dans leurs propres applications. Mountain View franchit ainsi une nouvelle étape dans la réduction des barrières linguistiques, transformant son traducteur classique en véritable interprète simultané. Cette mise à jour témoigne de l’ambition du groupe californien de généraliser l’accès à des traductions vocales fluides et instantanées dans les échanges quotidiens.