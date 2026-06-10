Erdogan accuse Israël de menacer la sécurité de la Turquie après des attaques en Syrie et au Liban

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mercredi que les attaques israéliennes menées en Syrie et au Liban représentent désormais une menace directe pour la Turquie. Selon lui, ces opérations militaires s’inscrivent dans une dynamique plus large qui met en danger la stabilité régionale.

S’exprimant devant les députés de son parti au pouvoir, l’AKP, au Parlement à Ankara, le dirigeant turc a estimé que ce qu’il a qualifié « d’agression israélienne » avait atteint un niveau préoccupant, susceptible d’affecter la sécurité nationale de la Turquie. Il a ajouté que cette situation ne concernait pas uniquement la région, mais constituait également un risque pour la stabilité mondiale.

La Turquie, membre de l’OTAN, figure parmi les critiques les plus virulentes des opérations militaires israéliennes dans la région, notamment à Gaza, au Liban et en Syrie. Ankara accuse régulièrement Israël de constituer un obstacle majeur à la paix au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées. La Turquie a suspendu ses échanges commerciaux avec Israël et soutient des initiatives visant à engager des procédures contre le gouvernement israélien devant des instances internationales.

Erdogan a également élargi ses critiques, accusant Israël de mener une politique déstabilisatrice dans plusieurs régions, y compris en Afrique et en Méditerranée. Il a notamment évoqué des tensions liées à Chypre, île divisée depuis des décennies entre communautés grecque et turque.

Ces déclarations interviennent dans un climat régional déjà tendu, marqué par l’enchaînement des conflits et l’intensification des rivalités diplomatiques entre plusieurs puissances du Moyen-Orient et leurs alliés.